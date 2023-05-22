إصابة 6 فى انقلاب سيارة بالشرقية

أصيب 6 مواطنين بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ربع بطريق "بلبيس- السلام" أمام المظلات نطاق مركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق "بلبيس- السلام" أمام المظلات، وأسفر الحادث عن إصابة 6 مواطنين من منيا القمح، بسبب اختلال عجلة القيادة وتمت إصابتهم بجروح وسحجات وإصابات متنوعة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزى لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات، وإحالة المحضر للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وانتداب مهندس فني من إدارة المرور لمعاينة الحادث وتحديد سببه ومدى صلاحية السيارة.