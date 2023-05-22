الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحقيقات موسعة في مصرع طفلة خنقت نفسها أثناء لهوها بمنشأة القناطر

طفلة
طفلة

أمرت نيابة شمال الجيزة باستدعاء أسرة طفلة تعرضت للخنق أثناء لهوها بحبل داخل منزلها في منشأة القناطر لسماع أقوالها.

لفظت طفلة في عقدها الأول أنفاسها الأخيرة جراء تعرضها للخنق أثناء لهوها بحبل داخل منزلها بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة.

تلقى المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد باستقبال طفلة في العقد الأول به آثار خنق وحز بالرقبة وادعاء السقوط أثناء اللهو ولفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها ومقيمة بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص وسؤال أهلية المتوفاة أفادوا بتعرض نجلتهم للشنق أثناء اللهو بحبل داخل المنزل وحاولوا إنقاذها بنقلها إلى المستشفى إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة وهو ما أكدته تحريات المباحث وتقرير مفتش الصحة المبدئي، وجرى التحفظ على الجثة داخل ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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