الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزير المالية العماني: نعتز بما وصلت إليه مصر من تقدم اقتصادي وازدهار في شتى القطاعات

مجلس الأعمال
مجلس الأعمال

قال وزير المالية العماني سلطان بن سالم الحبسى، إن الدولة العمانية تستهدف توسيع العلاقات التجارية المشتركة بين البلدين خلال الفترة المقبلة مستهدفين توسع المجالات المختلفة بين الدولتين.

وأضاف خلال مجلس الأعمال المصري العماني اليوم، أن الدولة المصرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لديها رغبة قوية في بناء شراكة متينة لتنمية العمل الاقتصادي المشترك بين البلدين.

وأوضح أن الدعوة الكريمة لزيادة مصر استشرفنا من خلالها رغبة جادة في بناء شراكة قوية في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية التي تهم البلدين الشقيقين وسعيا واضحاً في تحسين جهود الاستثمار والتبادل التجاري بما يعكس الميزة التنافسية والنسبية بين جمهورية مصر وسلطنة عمان تحقيقا للتكامل الاقتصادي المنشود بينهما.

وأكد وزير المالية العماني، أن سلطنة عمان تعتز بما وصلت إليه جمهورية مصر العربية من تقدم اقتصادي وازدهار في شتى القطاعات، حيث حققت مكانة مرموقة بين الدول العربية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث رفع البنك الدولي توقعاته نحو النمو الاقتصادي لمصر بنسبة تجاوزت 4%.

وأشار إلى أن هذا الطموح المصري يتواكب تماما مع الطموح العماني الذي تجسده سلطنه عمان نحو تحقيق الازدهار والرفاهية، حيث قامت سلطنة عمان بعدد من الإجراءات لتحسين بيئة الأعمال.

وأكد وزير المالية العماني، أن الشراكة العمانية المصرية يمكن أن تؤسس على قواعد أكبر من العمل المتكامل بين البلدين علي المستوى الاستثماري والتجاري والثقافي وشتى المجالات المختلفة والتوسع في العمل المشترك.

وأشار إلي  أن هذا الطموح المصري يتواكب تماما مع الطموح العماني الذي تجسده سلطنه عمان نحو تحقيق الازدهار والرفاهية، حيث قامت سلطنة عمان بعدد من الإجراءات لتحسين بيئة الأعمال.

وأكد وزير المالية العماني، أن الشراكة العمانية المصرية يمكن أن تؤسس على قواعد أكبر من العمل المتكامل بين البلدين على المستوى الاستثماري والتجاري والثقافي وشتى المجالات المختلفة والتوسع في العمل المشترك.

استراتيجية الازدهار الاستراتيجية الاقتصادي الاستراتيجي

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