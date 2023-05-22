"القاهرة الإخبارية": مصر وسلطنة عمان توقعان عدة اتفاقيات مالية اليوم (فيديو)

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن مصر وسلطنة عُمان توقعان اليوم عدة اتفاقيات.

وعرضت القناة تلك الاتفاقيات وهي:

اتفاقية لمنع الازدواج والتهرب الضريبي. مذكرة تفاهم بشأن التعاون في المجالات المتعلقة بالسياسات والتطورات المالية.

يوقع الاتفاقية ومذكرة التفاهم عن الجانب العُماني، سلطان بن سالم الحبسي، وزير المالية، وعن الجانب المصري، الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

ووصل السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، أمس، إلى مطار القاهرة في زيارة رسمية لمدة يومين، وكان في استقباله الرئيس عبدالفتاح السيسي.