مقتل شاب بطعنة نافذة فى القلب بسبب مشادة كلامية بالجمالية

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة إثر إصابته بطعنة نافذة على يد عاطل بسبب مشادة كلامية في الجمالية، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت التحفظ على كاميرات المراقبة تمهيدًا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، كما طلبت النيابة العامة ضبط وإحضار المتهم والتحفظ على سلاح الجريمة.

بداية الواقعة عندما تلقى مأمور قسم شرطة الجمالية، إخطارًا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة بوصول شاب مصابا بطعنة نافذة في القلب ووفاته أثناء محاولة إسعافه، وتبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر، وكشفت التحريات عن أن مشادة كلامية بين المجني عليه وعاطل بالمنطقة، تطورت حتى سدد المتهم طعنة نافذة للمجني عليه في القلب، أسفرت عن وفاته.

جرى ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قراراتها المتقدمة.