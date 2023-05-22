الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع عامل صدمته سيارة أثناء عبور الطريق فى القطامية

جثة
جثة

لقي عامل مصرعه أسفل عجلات سيارة أثناء عبوره الطريق في القطامية، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب مفتش صحة زينهم للكشف الظاهري وبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

 

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها وطلبت استدعاء والده لسماع أقواله ومعرفة إذا كان يتهم أحدًا بالتسبب في وفاة ابنه من عدمه، كما طلبت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط منطقة الحادث تمهيدًا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة وبيان هل يوجد تعمد في الواقعة أم أنها قتل خطأ.

 

وتلقى مأمور قسم شرطة القطامية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بوقوع حادث سيارة نتجت عنه وفاة شخص أثناء عبوره الطريق بدائرة القسم.

 

وبالانتقال تبين العثور على جثة عامل يدعى محمد حمدي في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين إصابته بكسور في مناطق متفرقة من الجسد، بالإضافة إلى نزيف خارجي، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.

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