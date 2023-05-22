الإثنين 22 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سقوط نجار من الطابق الثالث أثناء إخماد حريق ورشة بسوهاج

حريق
حريق

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد مدير الإدارة، من السيطرة على حريق بورشة نجارة بالطابق الأرضي بمنزل مكون من 6 طوابق بسبب التوصيلات الكهربائية العشوائية، نتجت عن الحريق إصابة مالك المنزل باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف بالمخ وكسر مضاعف بالقدم اليسرى نتيجة سقوطه من الطابق الثالث بالمنزل أثناء مشاركته فـي إخماد النيران، وتوفى عقب ذلك.

 

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بنشوب حريق بورشة بدائرة قسم شرطة جرجا جنوب المحافظة، ووجود مصاب تم نقله للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

 

وبالفحص تبين، من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الجنوب ورئيس وحدة مباحث قسم شرطة جرجا- نشوب الحريق بورشة نجارة بالطابق الأرضي بمنزل مكون من 6 طوابق ملك المدعو "ملاك. غ. ح. غ"، 47 سنة، صاحب ورشة نجارة ويقيم بذات الناحية، وامتد الحريق للطابق الثاني والذي يستغل كمخزن أخشاب للورشة، وتم الدفع بسيارتى إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده.

 

نتجت عن ذلك إصابة مالك المنزل "باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف بالمخ وكسر مضاعف بالقدم اليسرى" نتيجة سقوطه من الطابق الثالث بالمنزل أثناء مشاركته في إخماد النيران، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي وتوفي حال تلقيه الإسعافات اللازمة.

 

وبسؤال شقيقه المدعو "مايكل. غ. ح. غ"، 35 سنة، نجار ويقيم بذات الناحية، أفاد بمضمون ما تقدم وأرجع سبب الحريق إلى حدوث ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية، وأضاف باحتراق كمية من الأخشاب، وتم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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