الإثنين 22 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس متهم بالشروع فى قتل فتاة حرضها على سرقة والدها 15 يومًا

حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق، تجديد حبس متهم بالشروع في قتل فتاة بعد تحريضها على سرقة والدها، 15 يوما على ذمة التحقيقات، حيث نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالتعدي على إحدى الفتيات والاستيلاء على مبلغ مالي منها بالقاهرة. 


البداية كانت أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، حيث تلاحظ لهم وجود إحدى الفتيات ملقاة على الأرض، وفى حالة إعياء شديدة ومصابة بجرح بالرأس.

بسؤالها قررت أنها قامت بترك مسكنها بمحافظة سوهاج عقب قيامها بسرقة مبلغ مالى من والدها بتحريض من صديقها، وأنه قام باستئجار شقة بدائرة القسم، وحدثت بينهما مشادة كلامية قام على إثرها باصطحابها لمكان العثور عليها وتعدى عليها بالضرب باستخدام قالب طوب فأغشى عليها، فظن أنها قد فارقت الحياة وتركها ولاذ بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم المذكور، وأمكن ضبطه وبحوزته مبلغ مالى وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، واستيلائه على المبلغ المالى بحوزتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 22 مايو 2023 فى مصر دون مصنعية

اليوم.. استكمال محاكمة عبدالله الشريف وآخرين فى قيادة جماعة إرهابية

اليوم.. استكمال محاكمة مرشد الإخوان محمد بديع و78 آخرين في "أحداث المنصة"

وزير الصحة يعقد لقاء تشاوريًا مع نظيره العراقى لبحث علاقات التعاون

مصرع عامل سقط من أعلى "سقالة" فى سوهاج

تداول امتحان الهندسة للشهادة الإعدادية بالقاهرة عبر السوشيال ميديا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

محمود خليل

حين رأى نفسه «الأعظم»

بسنت حسن

رسالة مهرجان كان

وائل لطفي

تمكين الشباب.. الطريق نحو المستقبل

محمد العسيري

مهرجان الموسيقى.. عزف غير منفرد

إسراء شوقي

مستقبل إعلام «الذكاء الاصطناعى»

وائل لطفي

مستقبل العرب الاقتصادى

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس

الهباش لـ نتنياهو: سترحل كما رحل كل الغزاة والمحتلين من قبل