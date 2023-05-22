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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"تدشين كنيسة العذراء بإيبارشية سوهاج".. أبرز أحداث الكنيسة الأرثوذكسية

الكنيسة
الكنيسة

دشن نيافة الأنبا باخوم مطران إيبارشية سوهاج والمنشاة والمراغة، كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبي سيفين بنجع حسنين، مركز المراغة.

شارك نيافته صلوات التدشين والقداس الذي تلاه نيافة الأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بالجبل الغربي بسوهاج، وعدد من الآباء الكهنة والرهبان وخورس الشمامسة وأهل القرية.

وجرى تدشين ستة مذابح وأيقونات حضن الآب (البانطوكراتور) بهم إلى جانب أيقونات الكنيسة.

ودُشِّن المذبح الأوسط بالطابق العلوي على اسم السيدة العذراء والمذبح البحري على اسم القديس ونس الأقصري، والقبلي على اسم القديسين الأنبا شنودة رئيس المتوحدين والأنبا كاراس السائح.

أما مذابح الطابق السفلي فدُشِّن الرئيسي على اسم الشهيد أبي سيفين والبحري على الشهيدين مار مينا ومار بقطر والقبلي على رئيسي الملائكة ميخائيل وغبريال.

بدأ بعد انتهاء التدشين القداس الإلهي وعقب صلاة الصلح رسم نيافتهما ١٧٠ من أبناء الكنيسة شمامسة برتبة إبصالتس.

وعقب القداس تم افتتاح مبنى الخدمات الملحق بالكنيسة.

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