تداول امتحان الهندسة للشهادة الإعدادية بالقاهرة عبر السوشيال ميديا

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا زعمت أنها لأسئلة امتحان الهندسة للشهادة الإعدادية بالقاهرة، الذي يؤديه الطلاب اليوم الإثنين.

من جهته؛ قال مصدر مسئول بديوان عام مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إنه جارٍ التأكد من صحة الصورة المنتشرة، ومعرفة مصادرها لمعاقبة المتسبب في تصويرها ونشرها على السوشيال ميديا.

بدأ الامتحان في مادة الهندسة للشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، اليوم الإثنين.

ومن المقرر أن يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة الامتحان في مادة التربية الفنية في اللجنة الثانية، اليوم.