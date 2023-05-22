الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تداول امتحان الهندسة للشهادة الإعدادية بالقاهرة عبر السوشيال ميديا

طلاب
طلاب

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا زعمت أنها لأسئلة امتحان الهندسة للشهادة الإعدادية بالقاهرة، الذي يؤديه الطلاب اليوم الإثنين.

من جهته؛ قال مصدر مسئول بديوان عام مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إنه جارٍ التأكد من صحة الصورة المنتشرة، ومعرفة مصادرها لمعاقبة المتسبب في تصويرها ونشرها على السوشيال ميديا.

بدأ الامتحان في مادة الهندسة للشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، اليوم الإثنين.

ومن المقرر أن يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة الامتحان في مادة التربية الفنية في اللجنة الثانية، اليوم.

اصطحاب التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم الالتزام بالتعليمات الدكتور رضا حجازي الشهادة الاعدادية الشئون القانونية السوشيال ميديا الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم

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