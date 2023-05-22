الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين بـ"كفن عين شمس" فى مخالفات المبانى

محكمة
محكمة

تواصل محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الإثنين، محاكمة 8 متهمين في واقعة "فيديو الكفن بعين شمس"، في قضايا مخالفات بناء.

يُذكر أن المتهمين في قضية كفن عين شمس يحاكمون في عدة قضايا مختلفة أمام العديد من المحاكم، ومنها ترويع المواطنين، واستعراض القوة، وجرائم رشوة ونصب واحتيال.

وفي وقتٍ سابق، أسندت جهات التحقيق للمتهمين وآخرين في قضية تقديم الكفن بعين شمس، سبق الحكم عليهم، تهم استعراض القوة على عاملِينَ بمركب نِيليِّ يملكها المجني عليهم الثلاثة وروعوا مَن فيها وأتلفوها.

محكمة جنايات شمال القاهرة العباسية فيديو الكفن بعين شمس مخالفات بناء

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