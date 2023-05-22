"الخارجية الفلسطينية" تُدين اقتحام "بلاطة" وتُطالب بمحاكمة مرتكبى الجرائم

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية انتهاكات قوات الاحتلال وجرائمها، التي كان آخرها اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس، الذي أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين، وعدد آخر من الجرحى، بينهم حالة خطيرة.

واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، اليوم الإثنين: أن "هذه الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي جزء لا يتجزأ من مسلسل القتل اليومي بحق أبناء شعبنا بغطاء المستوى السياسي الإسرائيلي وموافقته".

وحملت الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم، مطالبة المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية لشعبنا، وستتابع الوزارة هذه الجريمة البشعة مع الجنائية الدولية".

وطالبت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالخروج عن صمته وتحمل مسئولياته بالإسراع في تحقيقاته دون أي تردد، وصولاً إلى محاسبة القتلة والمجرمين ومحاكمتهم.