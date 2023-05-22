الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

وضع هاربا من 150 حكما على قوائم الممنوعين من السفر

محكمة
محكمة

بناء على طلب من الإدارة العامة لمباحث القاهرة، صدر قرار النائب العام بوضع شخصًا هاربًا من 150 حكمًا قضائيًا على قائمة الممنوعين من السفر والضبط وترقب الوصول.

وتبين وجود معلومات جنائية وأحكام قضائية مسجله باسم الهارب (إ. ص)، تتعلق بقضايا (شيكات وتبديد ومباني بدون تراخيص وسرقات متنوعة وآثار وغيرها)، وهذه الأحكام تابعة لأقسام النزهة وعين شمس والسلام والمطرية و العبور والخانكة والقاهرة الجديدة.

وتبين أن الهارب ينتحل أسماء مختلفة ومتعددة في قضاياه، كما أنه يتخذ مقرًا بشارع محمد السباعي بالنزهة بالقاهرة.

وكان قطاع الأمن العام قد نبه باستكمال الكشف محليًا بمديرية الأمن محل الإقامة وتحقيق الاشتباهات ومخاطبة النيابات المختصة للتأكد من صحة القيد والوصف وتصرفات النيابة النهائية في القضايا.  

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