الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مُستوطنون إسرائيليون يستولون على منازل فلسطينيين فى الخليل

مُستوطنون إسرائيليون
مُستوطنون إسرائيليون يستولون على منازل فلسطينيين

نفذ عشرات المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين عمليات عنف في مدينة الخليل القديمة، بجنوب الضفة الغربية المحتلة، وذلك في سياق احتفالاتهم بالاستيلاء على أحد المباني والانتهاء من ترميمه.

 

وقال الناشط ضد الاستيطان عارف جابر، إن المُستوطنين نظموا مسيرة استفزازية في شارع السهلة بالبلدة القديمة من المدينة، واحتلفوا بانتهاء ترميمهم لأحد المباني التي استولوا عليها قبل نحو عشر سنوات، وسط أعمال عنف وهتافات عنصرية ضد أهالي المدينة.

 

وأضاف أن قوات الاحتلال انتشرت في المنطقة لتوفير الحماية للمستوطنين، وسط فرض إجراءات وتدابير عسكرية مُشددة، شملت عرقلة حركة المواطنين والتضييق عليهم.

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