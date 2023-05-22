بايدن يتوعد روسيا بـ إف 16: ستحدث فرقا بما هو آت

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن طائرات إف-16 لم تكن لتساعد القوات الأوكرانية فيما يتعلق بالمعارك مع القوات الروسية في مدينة باخموت لكنها "يمكن أن تحدث فرقا كبيرا من حيث القدرة على التعامل مع ما هو آت".

وقال بايدن إن روسيا تكبدت أكثر من 100 ألف ضحية في باخموت، فيما شبّه الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي الدمار في باخموت بالهجوم النووي الذي شنته الولايات المتحدة على هيروشيما اليابانية في الحرب العالمية الثانية.

وقال زيلينسكي، الذي عقد اجتماعا خاصا مع بايدن في قمة مجموعة السبع في هيروشيما الأحد، إنه على يقين من حصول كييف على طائرات مقاتلة إف-16 من الغرب بعد ضغط على مدى شهور من أجل الحصول عليها، مشيرا إلى أن "روسيا الاتحادية لم تسيطر على باخموت حتى اليوم".

وأضاف: "سأقولها بصراحة: صور الدمار في هيروشيما تذكرني بباخموت والتجمعات السكنية الأخرى المماثلة. لم يبق شيء على قيد الحياة، انهارت كل المباني".

وقال زيلينسكي في خطابه الليلي المصور الأحد على متن طائرة "العالم على معرفة بموقفنا. الضمانات الأمنية والدفاعية واستعادة كل أراضينا وكل شعبنا والعدالة وتنفيذ خطتنا للسلام".