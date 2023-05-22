الإثنين 22 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إصابة جندى إسرائيلى بعد حادث دهس فى نابلس

حادث دهس
حادث دهس

أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بيانا بشأن ما وقع في بلدة حوارة جنوبي نابلس، حيث أسفرت عملية دهس عن إصابة جندي إسرائيلي.

وقال المصدر العسكري إن سيارة سارعت باتجاه جندي من الجيش في منطقة محور حوارة شمالي الضفة الغربية المحتلة ودهسته، فأصيب بجروح طفيفة.

وتابع أن جنديا إسرائيليا آخر كان برفقته فتح النار على السيارة، التي فرت من المكان، مؤكدا أن قوات الجيش تلاحق المنفذين.

وقالت مصادر فلسطينية، بحسب شبكة “سكاي نيوز” إن الجيش الإسرائيلي كثف وجوده في المنطقة، من أجل الوصول إلى المنفذين.

وشهدت بلدة حوارة عدة عمليات ضد المستوطنين والجيش الإسرائيلي أوقعت قتلى وجرحى، بينما سجلت البلدة هجمات للمستوطنين كان أكبرها في فبراير الماضي.

وتأتي الواقعة بعد اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف قام إيتمار بن غفير، الحرم القدسي، الأحد بالتزامن مع تصاعد التوترات مع الفلسطينيين.

وزيارة بن غفير، وهي الثانية منذ أن أصبح عضوا في الحكومة الإسرائيلية الأكثر يمينية على الإطلاق، وأثارت إدانات من جانب الفلسطينيين بالإضافة لدول ومنظمات في العالم الإسلامي.

الأكثر قراءة

رئيس جهاز السادات يتابع الموقف التنفيذى لمحطة الصرف الصحى بالمناطق الصناعية

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر مايو 2023 بالرقم القومى

بسبب السرعات الجنونية للموتوسيكلات.. العناية المركزة بزفتى العام تستقبل شابين

جوارديولا يثنى على أرتيتا ويؤكد: أرسنال وليفربول جعلونا نقدم أقصى ما عندنا

مها الصغير بإطلالة تخطف الأنظار

الرئيس الأوكرانى: حزمة مساعدات كندية جديدة لمساعدة كييف فى محاربة روسيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

محمود خليل

حين رأى نفسه «الأعظم»

بسنت حسن

رسالة مهرجان كان

وائل لطفي

تمكين الشباب.. الطريق نحو المستقبل

محمد العسيري

مهرجان الموسيقى.. عزف غير منفرد

إسراء شوقي

مستقبل إعلام «الذكاء الاصطناعى»

وائل لطفي

مستقبل العرب الاقتصادى

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس

الهباش لـ نتنياهو: سترحل كما رحل كل الغزاة والمحتلين من قبل