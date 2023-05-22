إصابة جندى إسرائيلى بعد حادث دهس فى نابلس

أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بيانا بشأن ما وقع في بلدة حوارة جنوبي نابلس، حيث أسفرت عملية دهس عن إصابة جندي إسرائيلي.

وقال المصدر العسكري إن سيارة سارعت باتجاه جندي من الجيش في منطقة محور حوارة شمالي الضفة الغربية المحتلة ودهسته، فأصيب بجروح طفيفة.

وتابع أن جنديا إسرائيليا آخر كان برفقته فتح النار على السيارة، التي فرت من المكان، مؤكدا أن قوات الجيش تلاحق المنفذين.

وقالت مصادر فلسطينية، بحسب شبكة “سكاي نيوز” إن الجيش الإسرائيلي كثف وجوده في المنطقة، من أجل الوصول إلى المنفذين.

وشهدت بلدة حوارة عدة عمليات ضد المستوطنين والجيش الإسرائيلي أوقعت قتلى وجرحى، بينما سجلت البلدة هجمات للمستوطنين كان أكبرها في فبراير الماضي.

وتأتي الواقعة بعد اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف قام إيتمار بن غفير، الحرم القدسي، الأحد بالتزامن مع تصاعد التوترات مع الفلسطينيين.

وزيارة بن غفير، وهي الثانية منذ أن أصبح عضوا في الحكومة الإسرائيلية الأكثر يمينية على الإطلاق، وأثارت إدانات من جانب الفلسطينيين بالإضافة لدول ومنظمات في العالم الإسلامي.