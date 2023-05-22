الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"نحن معك".. نجم الأهلى يتضامن مع فينيسيوس بعد تعرضه للعنصرية

فينيسيوس أثناء اشتباكه
فينيسيوس أثناء اشتباكه مع لاعبي فالنسيا

بعث برونو سافيو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برسالة تضامن إلى البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد بعد تعرض الأخير للعنصرية من جانب لاعبي وجماهير فالنسيا.

ونشر سافيو ستوري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بها صورة مواطنه فينيسيوس، وعلّق عليها: "لا تفقد السعادة والفرح بسبب هؤلاء الأشخاص، نحن البرازيليون معك".

وكانت مباراة فالنسيا وريال مدريد التي انتهت بفوز الأول بهدف دون رد، قد شهدت واقعة مؤسفة بعدما انطلق فينيسيوس بالكرة وقبل دخوله منطقة الجزاء قام مدافع فالنسيا "إراي كومرت" بتسديدة كرة أخرى في قدم ليتعثر نجم الريال.

ورغم احتساب الحكم خطأ وبطاقة صفراء، إلا أن فينيسيوس اشتبك مع أحد المشجعين بعد أن توقفت المباراة لمدة 7 دقائق قبل أن تُستأنف مجددًا.

وتلقى فينيسيوس البطاقة الحمراء في الوقت المحتسب بدل من الضائع بعد اشتباك مع لاعبي فالنسيا.

البرازيلي برونو سافيو الاهلى فينيسيوس جونيور ريال مدريد فالنسيا

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