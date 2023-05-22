وزير الشباب: فخور بإنجازات الرياضة المصرية ورفع العلم المصرى

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنه بكل فخر وسعادة نثني ونثمن الإنجازات المتتالية لكافة الألعاب الفردية والجماعية، ورفع اسم مصر عاليًا في مختلف المحافل العربية والإفريقية والدولية، فالرياضة فعليًا لم تُعد كرة قدم فقط.

وأكد "صبحي"، أن الإنجازات المتلاحقة التي تحققها الرياضة المصرية وخاصة على مستوى المنتخبات، تبشر بتحقيق طفرة ومكانة قارية وعالمية غير مسبوقة للمنظومة الرياضية المصرية، وفي العديد من اللعبات بفضل الدعم اللامحدود الذي توفره الدولة لجميع الفرق والمنتخبات.

واستكمل وزير الشباب والرياضة، حديثه قائلًا: "القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالرياضيين بصورة غير مسبوقة، من خلال توفير سُبل النجاح، وهو ما انعكس على نظرة الاتحادات الدولية للرياضة بمصر؛ الأمر الذي يعود بالنفع على الرياضة وممارسيها"، مؤكدًا أن الدولة المصرية ممثلة في الوزارة خلف كل لاعب يريد المشاركة في المحافل الدولية ورفع اسم مصر عاليًا.

وجدد الوزير تأكيده على حرص وزارة الشباب والرياضة على تقديم سبل الدعم والرعاية للمنتخبات القومية المختلفة التي تخوض غمار المنافسات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، ومواصلة التنسيق والتعاون بين الوزارة واللجنة الأوليمبية والبارالمبية على مستوى دعم ورعاية أبطال مصر الأوليمبين والبارالمبين وإعدادهم لمختلف المحافل الدولية، مشيرًا إلى أن الوزارة تُقدر أبطال مصر الرياضيين، وإنجازاتهم التي يحققونها في مختلف المحافل الدولية، وتثق في قدرتهم على تحدى الصعاب واعتلاء منصات التتويج، استكمالًا لسلسلة الإنجازات التي تشهدها الرياضة المصرية خلال الآونة الراهنة.