الإثنين 22 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السيطرة على حريق بـ"تبن قمح" فى البحيرة

حريق تبن قمح
حريق تبن قمح

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن البحيرة منذ قليل من السيطرة على حريق نشب في كميات من " تبن قمح" بأرض زراعية في قرية زبيدة التابعة لدائرة مركز شرطة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقى اللواء أحمد خلف، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود يفيد بنشوب حريق داخل إحدى الأراضي الزراعية في "تبن قمح"، وتم السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية بمديرية أمن البحيرة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة، وتم الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية من أجل المساهمة في السيطرة على الحريق، وتم عمل كردون حول الحريق من أجل المساهمة في الحد من الانتشار إلى الأراضي المجاورة، وتم السيطرة على الحريق دون حدوث إصابات بشرية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

السيطرة على حريق نشب داخل أتيليه بالبحيرة 

من ناحية أخرى، تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن البحيرة من السيطرة على حريق نشب داخل أتيليه بمدينة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة دون حدوث إصابات بشرية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقى اللواء أحمد خلف، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود يفيد بوقوع حريق هائل داخل أتيليه بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية وتم إخماد الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إتخاذ الإجراءات القانونية أرض زراعية إجراءات القانونية الإجراءات القانونية اللازمة الأراضي الزراعية

الأكثر قراءة

نائب محافظ المنيا: توزيع درجات سؤالين بمادة الهندسة لطلاب الشهادة الإعدادية لغات

سوناك: أى تسوية سلمية يجب أن تكون بشروط أوكرانيا

بتوجهات وزير الإسكان.. تكثيف أعمال تطوير منطقة الرابية بالشروق

أسامة السعيد يكشف أهمية زيارة سلطان عمان لمصر فى هذا التوقيت

باريس سان جيرمان يهزم أوكسير ويقترب من لقب الدوري الفرنسي

كاتب فلسطينى: الاحتلال يسعى إلى التصعيد لصرف الأنظار عن فشل حكومة نتنياهو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

محمود خليل

حين رأى نفسه «الأعظم»

بسنت حسن

رسالة مهرجان كان

وائل لطفي

تمكين الشباب.. الطريق نحو المستقبل

محمد العسيري

مهرجان الموسيقى.. عزف غير منفرد

إسراء شوقي

مستقبل إعلام «الذكاء الاصطناعى»

وائل لطفي

مستقبل العرب الاقتصادى

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس

الهباش لـ نتنياهو: سترحل كما رحل كل الغزاة والمحتلين من قبل