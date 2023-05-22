السيطرة على حريق بـ"تبن قمح" فى البحيرة

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن البحيرة منذ قليل من السيطرة على حريق نشب في كميات من " تبن قمح" بأرض زراعية في قرية زبيدة التابعة لدائرة مركز شرطة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقى اللواء أحمد خلف، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود يفيد بنشوب حريق داخل إحدى الأراضي الزراعية في "تبن قمح"، وتم السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية بمديرية أمن البحيرة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة، وتم الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية من أجل المساهمة في السيطرة على الحريق، وتم عمل كردون حول الحريق من أجل المساهمة في الحد من الانتشار إلى الأراضي المجاورة، وتم السيطرة على الحريق دون حدوث إصابات بشرية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

السيطرة على حريق نشب داخل أتيليه بالبحيرة

من ناحية أخرى، تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن البحيرة من السيطرة على حريق نشب داخل أتيليه بمدينة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة دون حدوث إصابات بشرية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقى اللواء أحمد خلف، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود يفيد بوقوع حريق هائل داخل أتيليه بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية وتم إخماد الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.