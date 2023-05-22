الرئيس الأوكرانى: حزمة مساعدات كندية جديدة لمساعدة كييف فى محاربة روسيا

قال الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكى، إن كندا وأوكرانيا تعملان على حزمة جديدة لمساعدة كييف في محاربة روسيا.

وأدلى زيلينسكي بهذه التصريحات على هامش قمة مجموعة السبع في هيروشيما باليابان، عندما سألته شبكة "جلوبال نيوز" الكندية عما إذا كانت كندا قد فعلت ما يكفي في الأشهر الأخيرة لدعم المجهود الحربي الأوكراني. قال زيلينسكي: "أود أن تفهم أن لدينا علاقات قوية مع كندا". "نعمل على شيء ما... ربما لا يمكن التعليق عليه علنًا."

والتقى رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو وزيلينسكي في وقت سابق من اليوم ولم تعلن كندا عن أي أسلحة جديدة أو مساعدات لأوكرانيا بعد أن تحدثا.

هذا على عكس دول أخرى مثل الولايات المتحدة، التي أعلنت عن حزمة بقيمة 375 مليون دولار أمريكي لأوكرانيا، والتي تضمنت ذخيرة جديدة ومدفعية وعربات مدرعة.

وأعلنت كندا، الخميس الماضي، فرض عقوبات إضافية على الأفراد والشركات الروسية. كما قال ترودو اليوم الأحد إنه منفتح على تدريب القوات الجوية الملكية الكندية الطيارين الأوكرانيين. وقال ترودو: "نحن بالتأكيد لا نعارض المساعدة بكل أنواع الطرق المختلفة".

وأرسلت كندا مليارات الدولارات من المساعدات والأسلحة إلى أوكرانيا منذ بداية الحرب، بما في ذلك شحنة حديثة من ثماني دبابات ليوبارد 2.