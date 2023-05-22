كاتب صحفى: عمان دولة إيجابية الحياد تمارس سياسة تصفير المشاكل مع جيرانها

قال الكاتب الصحفي رفعت رشاد، إن العلاقات المصرية العمانية قديمة وعريقة وبالتالي السلطان هيثم بن طارق، يأتي مصر مكرمًا كما ذكر بيان الرئاسة لأنه ضيف عزيز على مصر ولا ننسى مواقف عمان مع مصر.

وأضاف “رشاد”، حواره ببرنامج "أحداث الساعة"، مع الإعلامية خلود زهران، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن عمان دولة إيجابية الحياد تمارس سياسة تصفير المشاكل مع جيرانها وأشقائها؛ ولذا لا تعاني من المشاكل السياسية التي يعاني منه جيرانها، موضحًا ان زيارة سلطان عمان تشهد توقيع اتفاقيات اقتصادية ودعم أواصر العلاقات الدبلوماسية والسياسية وعلى كافة المستويات.

الدبلوماسية المصرية الخارجية تسعى لتصفير المشاكل

وأوضح أن الدبلوماسية المصرية الخارجية تسعى لتصفير المشاكل وحلها وماحدث في الفترة الأخيرة جعل الشعوب العربية تعيش في قلق، وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته بقمة "جدة": "علينا كقادة أن نسعى لحل المشاكل وتحقيق التنمية المستدامة لشعوبنا بالبعد عن المشاكل التي قد تودي بدولة كاملة إذا سمحنا لدخيل خارجي أن يتدخل في شئوننا الداخلية".

وأشار الكاتب الصحفي إلى أن قمة "جدة"، خرجت بسلام تام وكامل وشهدت عودة سوريا لمقعدها بعد غياب 11 عامًا ولم يحدث شيء يعكر صفو القمة، والكل رحب بقرارات القمة وبيانها الختامي، ونأمل أن يكون هناك مستقبلا مبشرًا للشعوب العربية.