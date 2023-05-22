الإثنين 22 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

النرويج وهولندا تقدمان 170 مليون يورو لمساعدة أوكرانيا

مساعدات لأوكرانيا
مساعدات لأوكرانيا

 أفاد البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بأن النرويج خصصت 1.5 مليار كرونة نرويجية لدعم أنشطة البنك لتعزيز أمن الطاقة فى أوكرانيا، فيما يعد استكمالا للمنحة التي خصصتها النرويج لشركة (نفتوجاز)، شركة النفط والغاز الوطنية الأوكرانية فى نوفمبر 2022 والبالغة ملياري كرونة (أي ما يعادل 195 مليون يورو).

وذكرت دورية الأعمال الإخبارية الأوكرانية أنه من ناحية أخرى، وفي إطار التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، خصصت هولندا 40 مليون يورو لدعم عمل البنك في أوكرانيا.


وتعد تلك هي المساهمة التالية لهولندا بعد منحة قدرها 72 مليون يورو لدعم قرض لشركة (أوكرنرجو) مشغل نظام نقل الكهرباء الحكومي في أوكرانيا والمشغل الوحيد لخطوط النقل عالية الجهد في البلاد. وقدمت هولندا أيضًا ضمانات بقيمة 25 مليون يورو لدعم الشركات الخاصة العاملة في مجالات حساسة من القطاع الزراعي في أوكرانيا.


تجدر الإشارة إلى أن دعم المانحين لأوكرانيا من خلال البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية يستمر في النمو ويصل إلى حوالي 1.5 مليار يورو.


وكان البنك قد أعلن التزامه بتزويد أوكرانيا بمبلغ 3 مليار يورو خلال عامي 2022-2023 لدعم الأعمال والاقتصاد الأوكرانى، وفى الوقت نفسه، يطلب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إعادة رسملة 3-5 مليار يورو لدعم أوكرانيا.

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