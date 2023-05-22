الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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فرج عبدالله: 700 مليون دولار حجم الاستثمارات المصرية الموجودة بعمان

فرج عبدالله
فرج عبدالله

قال فرج عبدالله، عضو الجمعية العربية للاقتصاد والتشريع، إن العلاقات العربية تشهد تأسيسًا لمرحلة عربية خالصة خلال الفترة المقبلة في الاقتصاد، مؤكدًا أنه يوجد تطورًا واضحًا في نقل الاستثمارات العربية من الأسواق الغربية للمنطقة العربية.

 

وأضاف “عبدالله”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "أحداث الساعة"، مع الإعلامية خلود زهران، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن زيارة سلطان عمان هيثم بن طارق إلى مصر، شهدت عقد عددًا من الشراكات في القطاعات اللوجيستية والصناعية والزراعية، وزيادة التبادل التجاري 30% خلال عامي 2023 و 2024.

 

تطور علاقات التعاون العربي في مختلف القطاعات بالفترة المقبلة

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تطور علاقات التعاون العربي في مختلف القطاعات، وتأتي السياحة على رأس القطاعات نظرًا للتقارب والتنوع في المنطقة العربية، كما أن نمط السياحة بالخليج مختلف عن الموجودة بمصر مما يعطي فرصة لزيادة السياحة ويساعد على ذلك لوضع الموجود بالعالم، مما يزيد من حصيلة الأعداد السياحية بمصر والعالم العربي كله. 

 

وأكد أن الفترة المقبلة بين مصر وعمان ستشهد توسعًا في اللوجيستيات والنقل البحري وتكنولوجيا بناء المواني، كما تشهد توسعًا واضحًا في ملف الاستثمار مع البلدين  فيوجد 700 مليون دولار استثمارات مصرية موجودة بعمان، ومتوقع أن يكون هناك اسثتمارات بينية  بمعدل 2 مليار دولار خلال عامين بين البلدين.

فرج عبدالله عمان استثمارات مصرية 700 مليون دولار سلطان عمان هيثم بن طارق القطاعات اللوجيستية

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