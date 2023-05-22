ضبط طالب ينصب على المواطنين عبر الفيسبوك

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم نشره بأحد الحسابات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام صاحب حساب بالترويج لكاميرات مراقبة صغيرة الحجم يصعب إكتشافها، مشيراً إلى إمكانية الشحن لكافة المحافظات على مستوى الجمهورية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط صاحب الحساب المشار إليه وتبين أنه (طالب "سبق ضبطه بواقعة مماثلة" - مقيم بمحافظة المنوفية) وبحوزته هاتف محمول يحتوى على آثار ودلائل لإرتكابه الواقعة المشار إليها، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة بغرض النصب على المواطنين.

وتم عرضه على النيابة العامة لتتولى التحقيق.