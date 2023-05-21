ميمي عبد الرازق يعلن قائمة المصري لمباراة الاتحاد السكندري

أعلن الدكتور ميمي عبد الرازق المدير الفني لفريق النادي المصري عن قائمة لاعبيه لمباراة فريق الاتحاد السكندري والمقرر إقامتها في السابعة مساء غدا الاثنين على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري العام.

وتضم القائمة 25 لاعبا جاءوا على النحو التالي:

حراسة المرمى: عصام ثروت ، محمود جاد ، محمد شحاتة.

خط الدفاع: كريم العراقي ، ‘سلام أبو سليمة ، إسلام المزين ، محمد دبش ، عمرو سعداوي ، عماد الدين بوبكر ، أحمد عماد.

خط الوسط: عمرو موسى ، ايزي ايميكا ،اسلام عطية، الياس الجلاصي ،أسامة الجزار ، عبد الرحيم دغموم ، زياد كمال ، حسام جريشة ، محمد حسن الفيومي ، زياد فرج ، أحمد شداد .

خط الهجوم: رجب عمران ، محمد جريندو ، عبده يحيى ، حسام حسن.

واستبعد ميمي عبدالرازق من قائمة المباراة كلا من فرانك أتوجا ، حسن علي ، حسين السيد ، مروان حمدي للإصابة.

وكان فريق المصري قد اختتم استعداداته للمباراة بمران خفيف بمعسكره المغلق بأحد الفنادق ببرج العرب.

يذكر أن فريق المصري يأتي في المركز الثامن برصيد 37 نقطة بينما يحتل فريق الاتحاد المركز السادس برصيد 40 نقطة.