الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

السياحة تكشف حقيقة نقل أغطية توابيت فرعونية إلى إسرائيل لفحصها

أغطية توابيت
أغطية توابيت

ردت الدكتورة سها بهجت، المتحدثة باسم وزارة السياحة، على الأخبار التي نشرت مؤخرًا من قبل شخص إسرائيلي وتم تداولها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حول نقل أغطية توابيت فرعونية من أحد المتاحف المصرية لفحصها في إسرائيل.

وقالت الدكتورة سها بهجت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن هذه الأخبار عارية تمامًا عن الصحة ولا أساس لها، مؤكدة أنه لم تخرج أي قطعة أثرية من مصر، وأن الوزارة نفت الأمر في بيان لها.

بيان وزارة السياحة

وكانت وزارة السياحة قد أصدرت بيانًا أكدت فيه: "إيماء إلى ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا بنقل أغطية توابيت فرعونية من أحد المتاحف المصرية لإسرائيل لفحص التصوير المقطعي بأحد المستشفيات؛ أكد مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار أن هذا الأمر عار تمامًا من الصحة وأنه لم يتم خروج أية قطعة أثرية من مصر للفحص أو الدراسة".

سها بهجت وزارة السياحة أغطية توابيت فرعونية المتاحف المصرية إسرائيل

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