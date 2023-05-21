الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "أوقاف السويس" ورئيس حي السويس يتابعان البرنامج الصيفي للطفل (صور)

الاطفال في مساجد
الاطفال في مساجد السويس

تابع ماجد راضي فرج، وكيل وزارة الأوقاف بالسويس وفاتن عبد الغني، رئيس حي السويس البرنامج الصيفي للطفل بمسجد سيدي عبد الله الغريب.

وشارك في أعمال المتابعة والشيخ ابراهيم عبدالله راغب مدير شئون الإدارات وأحمد محمد الشحات مدير إدارة أوقاف السويس وهاني فاضل رئيس الإرشاد الديني وأيمن مهران مدير العلاقات العامة والإعلام بمديرية أوقاف السويس بتوجيهات الدكتور محمد مختار، وزير الأوقاف ورعاية من اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس.

وقال ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس إن البرنامج الصيفي للطفل انطلقت فعالياته للعام الثاني على التوالي بعد نجاحه المبهر في العام الماضي.

أضاف راضي أن اليوم شهد إقبال أعداد كبيرة على المساجد في أنحاء المحافظة وسط حفاوة كبيرة من الأهالي واستعدادًا مبهرًا من الأئمة.

وتابع راضي أن ذلك جاء من باب الدور التثقيفي والمجتمعي لوزارة الأوقاف وذلك مشاركة في تربية النشئ تربية صحيحة علي الفكر الإسلامي الوسطي السمح الحنيف من خلال علماء وزارة الأوقاف.

أشار مدير أوقاف السويس إلى أن جميع الأئمة والدعاة القائمين على البرنامج الصيفي للطفل من الأئمة المتميزين في الأداء والعلم والخلق بمديرية اوقاف السويس.

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مصر السويس مسجد المساجد الأطفال الأوقاف

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