رئيس جهاز السادات يتابع الموقف التنفيذى لمحطة الصرف الصحى بالمناطق الصناعية

أجرى المهندس أشرف فتحي محمود رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، جولة تفقدية برفقة نواب ومعاونو رئيس الجهاز ومسئولي الإدارات التنفيذية بالمتابعة والمرور على المشروعات الجارية بالمدينة بالبنية التحتية والمشروعات الصرف الصحي بالمناطق الصناعية المختلفة ومشروعات الإسكان.

مسئولوا جهاز السادات

وتابع فتحي تطوير أعمال طرق أسفلت بالمنطقة الصناعية الثامنة عقد 3 الإمارات، بالاضافة إلى المرور على محطة المقاولون العرب لمتابعة أعمال منظومة الإطفاء والحريق.

مسئولوا جهاز السادات

كما قام رئيس الجهاز بالمرور على حي الفردوس قطع أراضي مجاورة 4 و5 لمتابعة أعمال المرافق مياه صرف طرق، بالإضافة إلى أنه تابع مشروعات الإسكان الاجتماعي بحي الفردوس لمتابعة الأعمال التي تتم من أرصفه وإنشاءات وتشطيبات ولاند سكيب.

مسئولوا جهاز السادات

وأثناء مرور رئيس جهاز مدينة السادات التقى أحد المواطنين لسماع شكواهم بخصوص المواصلات ومنظومة الخبز وعلي الفور توجه إلى منطقة المحلات للوقوف على الوضع العام من تشغيل المحلات التي تؤدي خدمة للمواطن والمغلقة والتي لا تعمل.

مسئولوا جهاز السادات

وفي نفس السياق كلف المهندس أشرف فتحي الإدارات المختصة بمتابعة شكاوي المواطنين وسرعة حلها علي الفور ، كما تابع تنفيذ محطة رفع المياه الحلزونية ومتابعة أعمال رفع كفاءة وتطوير بيارة استقبال مياه الصرف الصحي.

مسئولوا جهاز السادات

وتابع مسئولي جهاز مدينة السادات أيضا الاعمال الجارى تنفيذها بشارع طلعت حرب للوقوف على اخر المستجدات التى تتم وتوسعة البركن الموجود بشارع أحمد إسماعيل و شارع طلعت حرب حيث تجرى الأعمال على قدم وساق.

مسئولوا جهاز السادات

كما قام المهندس أشرف فتحي بتفقد كمبوند دار مصر للوقوف على مدى توفير الخدمات وكلف بضرورة الاهتمام بأعمال النظافة والزراعة بصفة دورية للحفاظ على المظهر الجمالي للمكان حيث تأتي أعمال المتابعات فى إطار الحرص الدائم على دفع عجلة العمل بكافة المشروعات الجارية بمدينة السادات.