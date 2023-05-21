الأحد 21 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"مساء DMC" يسلط الضوء على إنقاذ طفلة بعد حجزها في الرعاية 6 أشهر

الطفلة ريتال
الطفلة ريتال

سلط برنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأحد، الضوء علي حالة الطفلة ريتال.

وقال الأطباء المشرفون على حالة الطفلة “ريتال” إنها الآن تمارس حياتها بشكل طبيعي في المنزل مع والدتها وهي مرت بظروف صعب كثيرة وهى طفلة كانت تعاني من عيب خلقى مركب بالقلب وخضعت لعملية جراحة قلب مفتوح لإصلاح العيب وظهرت بعد كده الغدة الدرقية وتم معالجة المشكلة وبدأت تظهر مشكلة القصبة الهوائية وانكماش الرئة وعملنا عدة مناظير على الرئة والنهاردة الحمد لله قدرت تروح بيتها بعد مجهود فريق كبير من أطباء وتمريض وجراحين.

وأضافوا خلال حلقة اليوم من برنامج مساء دى إم سى مع الإعلامية إيمان الحصري: "هي في الوضع الحالي محتاجة إلى المتابعة وهي تتابع في عيادات كثيرة وهناك أكثر من تخصص بيتابع حالتها في الوقت الحالي عيادة القلب والصدر والأنف والأذن وتغذية الأطفال وجراحة القلب والمتابعة أثبتت أنها لا تحتاج إلى دخول المستشفى والحمد لله حالتها أصبحت افضل بكثير".

وتابعوا: "إنقاذ الطفلة معجزة بكل المقاييس ليس من المنطقي أن طفلة تظل بالرعاية المركزة 6 أشهر وكل الحاجات الموجودة أن تجتمع في شخص بتاخد وقت كبير والتنسيق مع كل التخصصات والتعاون لمعالجة كل هذه الأمراض، والأطفال اللي بيكون عندهم عيوب خلقية دايمًا بيكون عندهم مشاكل تانية في الجسم ولكن ليس مثل الطفلة ريتال".

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