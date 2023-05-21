الأحد 21 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيس الحكومة الليبية المكلف من "النواب": ملتزمون بالمواثيق والاتفاقيات الدولية

أسامة حماد
أسامة حماد

أكد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان أسامة حماد، اليوم الأحد، على الالتزام بالمواثيق والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، بما يحقق الاستقرار في العالم.

 

ودعا البعثة الأممية للدعم في ليبيا إلى القيام بدورها للدفع نحو إنجاح المصالحة في ليبيا، كما اعلن عن اطلاق حوار وطني برعاية حكومته.

 

وأشاد حماد، بتعاون إدارتي المصرف المركزي بطرابلس وبنغازي.

 

وتعهد رئيس الحكومة بالعمل ضمن خطة واضحة في سبيل بناء الدولة كما تقدم بالشكر لرئيس الحكومة الليبية السابق فتحي باشاغا مؤكدا على عدم الاقصاء وحق الشعب في اختيار من يمثله عبر انتخابات حرة ونزيهة.

 

وكان اوقف البرلمان الليبي تكليف رئاسة فتحي باشاغا للحكومة بعد 14 شهرا، الثلاثاء الماضي، حيث جرى تعيينه بعد تصويت في أول مارس 2022 بأغلبية 92 صوتًا من أصل 101 نائب حضروا جلسة استمرت أقل من ثلاثين دقيقة وقتها.

 

وباشر أسامة حماد مهام عمله على رأس الحكومة، الأربعاء، وذلك بعد يوم من تكليفه من قبل مجلس النواب، والتقى رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، ونائب رئيس الحكومة عن المنطقة الشرقية، علي القطراني، وكذلك نائب محافظ المصرف المركزي في بنغازي، مرعي رحيل البرعصي.

رئيس الحكومة الليبية البرلمان أسامة حماد العالم الاستقرار ليبيا

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