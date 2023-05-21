الأحد 21 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مقرر الأحزاب بالحوار الوطني: لم يتم الاقتراب من الدستور خلال مناقشة قانون انتخابات المحليات

إيهاب الطماوي
إيهاب الطماوي

أكد إيهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب بالحوار الوطني، أن جلسات اليوم بالحوار الوطني كان بها مشاركة هائلة من كافة الأطياف السياسية والخبراء وممثلي الأحزاب السياسية، وكان بها تنوع غير عادي ولأول مرة أشهد هذا التنوع داخل جلسات الحوار الوطني.

وأوضح "الطماوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن لجنة الأحزاب السياسية تحدث بها عدد كبير وكان هناك أفكار مختلفة طرحت خلال الجلسات، مؤكدًا ان هناك أراء بأن لابد أن يكون هناك تعديل متكامل لقانون أحزاب سياسية والبعض يرى التعديل على قانون الأحزاب السياسية القائم، ولبعض يرى أن هذا القانون لا يوجد به مشاكل تعوق عمل الأحزاب السياسية. 

وأضاف أن لجنة المحليات كان بها مناقشات مطولة عن مشروع قانون انتخابات المجالس المحلية الشعبية في ضوء الصعوبات والمعوقات، مشددًا على أنه لم يتم طرح فكرة الاقتراب من الدستور بما يخص مشروع قانون انتخابات المجالس المحلية.

مواد متعلقة

رئيس حزب الإصلاح: الحوار الوطني مش حالة حوارية ممتدة وطلعنا بمخرجات منه

عضو بالشيوخ: الزخم الموجود بالحوار الوطنى يدل على الثقة المتبادلة بين التيارات السياسية

رئيس حزب إرادة جيل: نطالب باستمرار لجنة الأحزاب وتوسيع اختصاصاتها

مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني: تمت مناقشة النظام الأمثل للانتخابات

أحمد السجينى: نتطلع بشغف لمخرجات الحوار الوطنى فى الشأن المحلى

العرابى يكشف إمكانية عودة العلاقات المصرية الإيرانية

"تراجع 3 آلاف جنيه".. مفاجأة سارة بشأن أسعار الأرز

حقيقة منع فتاة محجبة من دخول أحد المطاعم

الأكثر قراءة

السفير الفلسطيني بالقاهرة لـ الدستور: اجتماع حكومة الاحتلال تحت الأقصى "نذير شؤم"

النيابة تسترجع 1032 قضية محترقة من قضايا الجنح المستأنفة ببورسعيد

اقرأ فى "الدستور" غدًا.. الحكومة تسعى لغلق ملف مخالفات البناء نهائيا

سعر أوقية الذهب وجرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 21 مايو 2023

"أسئلة مجانية" في اليوم الثاني لمبادرة تميز لحزب حماة وطن بالمنيا (صور)

الباز عن المكتب الاستشارى للقوات المسلحة: خطوة توفر الجهد والمال لحل المشكلات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

محمود خليل

حين رأى نفسه «الأعظم»

بسنت حسن

رسالة مهرجان كان

وائل لطفي

تمكين الشباب.. الطريق نحو المستقبل

محمد العسيري

مهرجان الموسيقى.. عزف غير منفرد

إسراء شوقي

مستقبل إعلام «الذكاء الاصطناعى»

وائل لطفي

مستقبل العرب الاقتصادى

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس

الهباش لـ نتنياهو: سترحل كما رحل كل الغزاة والمحتلين من قبل