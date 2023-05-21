أحمد المسلماني يكشف الفرق بين زيارتي توم هانكس لمصر في 2014 و2023

سلط الإعلامي أحمد المسلماني، الضوء على زيارة زيارة الممثل الأمريكي توم هانكس وزوجته لمصر.

وقال أحمد المسلماني، خلال تقديم برنامج "الطبعة الأولى"، والمُذاع عبر فضائية "الحياة" مساء اليوم الأحد، إن زيارة الممثل الأمريكي توم هانكس وزوجته زاروا مصر وهما في أحد المطاعم فوجئ أحد زبائن المطعم به وصوره عدة صور وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن الجهات الرسمية لم تهتم بهذا الأمر، لأنها كانت زيارة عائلية هو وزوجته ولم يلاقي أي مضايقات في البلد، وله عملان أدبيان كبار، غير الأفلام اللي علمها، والمشروع الأدبي لتوم هانكس مشروع ناضج وأنه يحسن الكتابة زي أداءه السينمائي تمامًا".

وكشف عن الفرق بين الزيارتين التي أتى فيهم توم هانكس لمصر قائلًا: "زار مصر في عام 2014 في الغردقة وكان تحت حراسة مشددة بسبب الإرهاب ودول خارجية كانت تراهن أن ثورة يوليو لم تنجح، ولكن الزيارة الأخيرة في عام 2023 وصل مصر دون حراسة لأن مصر في أمن والأمان، والفرق من الزيارتين الأولى كان في تهيديات حقيقة على مصر وفي الأخيرة مصر انتصرت على الأرهاب".

وأشار أحمد المسلماني إلى أن الرئيس السيسي زار سيناء وأعلن أن الإرهاب انتهى في الدولة ولن يتم رفع سلاح لإرهابي داخل الدولة، ومصر لم تنسى شهداء الدولة في استقرارها، ومصر تنفق على المشروعات في سيناء وتعميرها، والأزمة التي تعيشها مصر ستكون أزمة وعدت.