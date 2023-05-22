الإثنين 22 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جامعة المنوفية الأهلية تفتح باب التقديم لقبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة

جامعة المنوفية الأهلية
جامعة المنوفية الأهلية

تعلن جامعة المنوفية الأهلية عن فتح باب التقديم الورقي المباشر لقبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة 2021-2022، وطلاب الشهادات المعادلة والأجنبية، والطلاب المقيدين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية، وذلك للعام الجامعي 2023 /2024، وفقًا للحد الأدنى و الضوابط المقررة من قبل مجلس الجامعات الأهلية والخاصة.

ويتم التقديم اعتبارًا من الإثنين الموافق 22 /5/ 2023  بمقر جامعة المنوفية الأهلية بالكيلو 70 بطريق مصر إسكندرية الزراعى - بالدور الأرضي بالمبنى الإداري- مكتب التنسيق والقبول، علمًا بأن موقع الجامعة الجغرافي  https://goo.gl/maps/89WRxfqUd17CAD1e8.

ويتم تقديم المستندات المطلوبة طبقًا للشروط والقواعد المعلنة من قبل مجلس الجامعات الأهلية والخاصة، مع التعهد بتقديم أية مستندات أخرى تطلب بعد ذلك.

المستندات الطلوبة

1- أصل شهادة الثانوية وصورة منها.

2- شهادة كاملة ومعتمدة وموثقة من الخارجية المصرية (لطالب الشهادات المعادلة العربية أوالأجنبية).

3- أصل شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة، وصورة (بالرقم الثلاثي للطلاب الذكور).

4- ةعدد 2 صورة بطاقة الرقم القومي، وصوره بطاقة ولي الأمر.

5- نموذج 2 جند للطلاب الذكور (يرجى ملء النموذج قبل تسليمه).

6- بطاقة عسكرية 6 جند أو 7 جند مختومة من مكتب التجنيد بقسم الشرطة التابع له الطالب.

7- عدد 8 صور شخصية 4* 6.

8- حافظة بلاستيك بكبسولة.

9- رسوم التقديم المقررة (يتم استلام إذن الدفع والتوجه لسداد الرسوم بالبنوك المعلن عنها والعودة لاستكمال إجراءات التقديم).

10- استيفاء بيانات الطالب من خلال الروابط التالىة قبل بدء إجراءات التقديم:

- رابط بيانات الطلاب المتقدمين للالتحاق بكليات جامعة المنوفية الأهلية للعام الجامعي 2023-2024 للطلاب المحولين من الجامعات (السودانية – الروسية – الأوكرانية): https://forms.gle/fs81tpa17x2YaTEs8.

- رابط بيانات الطلاب المتقدمين للالتحاق بكليات جامعة المنوفية الأهلية للعام الجامعي 2023-2024 لطلاب الشهادات المعادلة والأجنبية و الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة 2021-2022: https://forms.gle/Y3GkMSh5kMY4f3Tv8.

إسكندرية الزراعى الأوكراني الثانوية العامة 2021-2022 الثانوية العامة 2021 الثانوية العا الجامعات الأهلية والخاصة الجامعات الأهلية الجامعات السودانية

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