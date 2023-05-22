جامعة المنوفية الأهلية تفتح باب التقديم لقبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة

تعلن جامعة المنوفية الأهلية عن فتح باب التقديم الورقي المباشر لقبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة 2021-2022، وطلاب الشهادات المعادلة والأجنبية، والطلاب المقيدين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية، وذلك للعام الجامعي 2023 /2024، وفقًا للحد الأدنى و الضوابط المقررة من قبل مجلس الجامعات الأهلية والخاصة.

ويتم التقديم اعتبارًا من الإثنين الموافق 22 /5/ 2023 بمقر جامعة المنوفية الأهلية بالكيلو 70 بطريق مصر إسكندرية الزراعى - بالدور الأرضي بالمبنى الإداري- مكتب التنسيق والقبول، علمًا بأن موقع الجامعة الجغرافي https://goo.gl/maps/89WRxfqUd17CAD1e8.

ويتم تقديم المستندات المطلوبة طبقًا للشروط والقواعد المعلنة من قبل مجلس الجامعات الأهلية والخاصة، مع التعهد بتقديم أية مستندات أخرى تطلب بعد ذلك.

المستندات الطلوبة

1- أصل شهادة الثانوية وصورة منها.

2- شهادة كاملة ومعتمدة وموثقة من الخارجية المصرية (لطالب الشهادات المعادلة العربية أوالأجنبية).

3- أصل شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة، وصورة (بالرقم الثلاثي للطلاب الذكور).

4- ةعدد 2 صورة بطاقة الرقم القومي، وصوره بطاقة ولي الأمر.

5- نموذج 2 جند للطلاب الذكور (يرجى ملء النموذج قبل تسليمه).

6- بطاقة عسكرية 6 جند أو 7 جند مختومة من مكتب التجنيد بقسم الشرطة التابع له الطالب.

7- عدد 8 صور شخصية 4* 6.

8- حافظة بلاستيك بكبسولة.

9- رسوم التقديم المقررة (يتم استلام إذن الدفع والتوجه لسداد الرسوم بالبنوك المعلن عنها والعودة لاستكمال إجراءات التقديم).

10- استيفاء بيانات الطالب من خلال الروابط التالىة قبل بدء إجراءات التقديم:

- رابط بيانات الطلاب المتقدمين للالتحاق بكليات جامعة المنوفية الأهلية للعام الجامعي 2023-2024 للطلاب المحولين من الجامعات (السودانية – الروسية – الأوكرانية): https://forms.gle/fs81tpa17x2YaTEs8.

- رابط بيانات الطلاب المتقدمين للالتحاق بكليات جامعة المنوفية الأهلية للعام الجامعي 2023-2024 لطلاب الشهادات المعادلة والأجنبية و الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة 2021-2022: https://forms.gle/Y3GkMSh5kMY4f3Tv8.