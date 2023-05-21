أعمال تأهيل لمحيط الطريق الدائري بمناطق صفط اللبن وكعابيش.. والأهالي: "وفرت سيولة مرورية"

قامت محافظة الجيزة بتنفيذ أعمال تأهيل وتطوير لمطالع ومنازل الطريق الدائرى بنطاق مناطق صفط اللبن وكعبيش وطرق الخدمة المحيطة به، وذلك لتوفير السيولة المرورية اللازمة لإستيعاب الحركة المرورية المحيطة بالتحويلات الخاصة بأعمال صيانة منزل الطريق الدائرى المؤدى إلى طريق مصر إسكندرية الصحراوى وتفادى التكدسات المرورية خلال أعمال التطوير الجارية بالطريق الدائرى وإنشاء المحاور الرابطة بين قوسيه الجنوبى والشمالى بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة، وبتوجيهات من اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والذي قام بتفقد تلك الأعمال خلال الأيام القليلة الماضية.

واستقبل عدد من المواطنين أعمال التطوير والتأهيل بسعادة عارمة، خاصة وأن العديد من تلك الطرق كانت تعاني من بعض المشكلات الناتج عنها أزمات مرورية، ويقول محمد تاج، أحد أهالي منطقة فيصل التابعة لمحافظة الجيزة، إن تنفيذ أعمال تأهيل وتطوير المناطق المحيطه بالطريق الدائري لبعض المناطق من ضمنها منطقة كعابيش، أمر شديد الأهمية خاصة وأنها محيط المنطقة ومطالع ومنازل الكوبري يعاني من العديد من المشكلات، بجانب وجود تلال من القمامة أسفل الكوبري.

تابع إن دائري منطقة كعابيش يوجد فيه تفريعات تجبر المواطنين من المرور أعلى الكوبري وهو ضمن الأمور التي لابد ان يتم مراعاتها وحلها سريعا قبل حدوث كارثة أعلى كوبري دائري كعابيش، لافتا إلى أن ما يتم العمل علين سوف يساعد في تطوير تلك المناطق وحل الأزمات المرورية التي يعيش فيها الأهالي على مدار الساعة.

أضاف طارق مجدي، أحد أهالي منطقة صفط اللبن التابعة لمحافظة الجيزة، أن أعمال التطوير والتأهيل سوف تساعد على استيعاب عدد اكبر من السيارات وهو ما يساعد في حل أزمة تكدس السيارات، بالإضافة إلى إزالة الاشغالات والتعديات الموجودة على الطريق العام، وجميعها سوف تساعد في حل الأزمات المرورية.

أوضح محمد عبدالمجيد، أحد أهالي منطقة صفط اللبن التابعة لمحافظة الجيزة، أنه لابد بجانب أعمال التأهيل والتطوير للمناطق المحيطة بكوبري دائري عدد من المناطق، أن يتم ضبط مواقف السرفيس والسائقين والالتزام بقواعد الطريق، خاصة وأنهم سبب رئيسي في حدوث أزمات على الطريق العام وتكدس السيارات.