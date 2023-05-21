الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

جنات تطرح أحدث أغنياتها "وكأنك سكر" بالتعاون مع آلاء لاشين (فيديو)

جنات
جنات

طرحت النجمة جنات، أغنية جديدة بعنوان وكأنك سكر على اليوتيوب وجميع المنصات الرقمية اليوم.

وتعاونت جنات في الأغنية الجديدة مع الشاعر أحمد عيسى والملحن مدين والموزع يحيى يوسف، ومن إنتاج شركة AH Media Production لـ آلاء لاشين.

من ناحية أخرى، احتفلت جنات مؤخرًا بعيد ميلاد ابنتها التي تحمل اسمها، وأهدتها أغنية غنتها خصيصًا لها، وسيطرت على الأجواء حالة من البهجة والسعادة التي جمعتها بابنتها.

وطرحت مؤخرًا أغنية بعنوان "التفاح والفراولة"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، والأغنية من كلمات باسم عادل، ألحان محمد الصاوى، توزيع ومكساج حازم سعيد، وتقول كلمات الأغنية: عشقت التفاح علي خدودك يا شفايف الفراولة.. تعبت انتظارك واقولك من فضلك عيد محاولة.. علي كتافي شيلت حمولك طيب كان من باب أولي.. تصون العشرة يا حبيبي ده حب مش دور طاولة.. كل البيبان المقفولة اديتك مفاتيحها. 

 

أغنية جديدة الملحن مدين المنصات الرقمية النجمة جنات الموزع يحيى يوسف وكأنك سكر

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