الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بالأرقام.. انتعاش موسم حصاد القمح وتحقيق الأمن الغذائي

القمح
القمح

سعت مصر إلى زيادة المساحة المزروعة من القمح والمحاصيل الاستراتيجية، وفي سبيل ذلك وضعت استراتيجيات وخططًا تنموية من أجل زيادة محصول القمح، وتحاول من خلال تلك الخطط الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار تضاعف توريد محصول القمح المحلى من المزارعين على مستوى الجمهورية، كما أنه تم استلام ما يقرب م من 2.2 مليون طن قمح محلى على مستوى الجمهورية، وذلك منذ بدء موسم حصاد القمح المحلى وحتى الآن.

الوصول إلى الأمن الغذائي

وفي هذا الصدد يقول حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن هذا الموسم يعد غير مسبوقا في توريد الأقماح على مستوى محافظات الجمهورية، مستطردا أن المزارعين حققوا طفرة كبيرة في زراعة وتوريد القمح المحلي.

وأضاف أبو صدام أن المساحات المنزرعة من محصول القمح قد تضاعفت هذا الموسم، حيث أن القمح يمثل محصولا استراتيجيا ضمن اهم محاصيل الأمن الغذائي في مصر.

وأكد نقيب الفلاحين على أن رفع سعر توريد القمح للفلاحين ساهم في تشجيع الفلاحين على زيادة التوريدات من هذا المحصول، وكان هذا القرار له مردود جيد على الفلاحين وايضا السوق المحلي.

وتشهد محافظة الشرقية إقبالا غير مسبوق من المزارعين لتوريد إنتاجهم من الذهب الأصفر حيث تم توريد 419 ألفا و350 طنا و642 كيلو قمح لـ58 صومعة وشونة أسمنتية منتشرة في جميع أنحاء المحافظة، كما أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه تم حصاد 265 الف و 500 فدانا من إجمالى المساحة المنزرعة بمحصول القمح والتى تبلغ 380 ألفا و61 فدانا.

وتأتي محافظة المنيا في صدارة محافظات الصعيد التي وردت القمح، فقد وردت محافظة المنيا حتى الآن 238 ألف طن من محصول القمح لموسم حصاد 2023، من خلال 42 موقعا تخزينيا بجميع مراكز ومدن المحافظة.

وارتفعت كميات القمح المحلي الموردة لصوامع الإسكندرية إلى 54 ألفا و320 طن و761 كيلو، منذ بداية موسم الحصاد، فيما أعلنت مديرية الزراعة بالإسكندرية، حصاد 18 ألف فدان من محصول القمح، بنسبة بلغت 82% من إجمالي المساحات المزروعة بالمحافظة البالغة 21 ألفًا و933 فدانا.

تطوير ورفع كفاءة

وفي إطار سعي الحكومة الى تحسين المستوى الاقتصادي للفلاحين أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، تقديم كافة التسهيلات للمزارعين لضمان زيادة معدلات التوريد، مشيراً إلى أن الوزارة لديها طاقات وسعات تخزينية  وتشمل جميع المواقع والصوامع والهناجر والبناكر التابعة لوزارة ‏التموين وللجهات المسوقة إضافة إلى ‏مواقع وصوامع القطاع الخاص فى حال احتياجها.‎

كما تم تطوير ورفع كفاءة 21 صومعة تابعة لشركات المطاحن ‏‏بسعة تخزينية بلغت 530 ألف طن وبتكلفة حوالى 60 مليون جنيه‎ و أن هذا يأتى فى إطار خطة الدولة لزيادة الطاقات الإنتاجية ‏‏من الدقيق البلدى والفاخر حتى يمكن توفير احتياجات البلاد من الدقيق ‏‏الخاص بإنتاج الخبز المدعم والذي يقدر حجم الإنتاج اليومى من 250 – ‏‏‏270 مليون رغيف‎

القمح المحاصيل الاستراتيجية وزارة التموين الفلاحين المساحات المنزرعة الأمن الغذائي

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