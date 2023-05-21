رئيس حزب الإصلاح: الحوار الوطني مش حالة حوارية ممتدة وطلعنا بمخرجات منه

كشف الدكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح، عن آخر تفاصيل جلسات الحوار الوطني.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد، إن هناك نقلة كبيرة في مناقشات الحوار الوطنى، وعلى مدار عام كان يتم التجهيز للحظة فارقة، وفى الجلسة الافتتاحية رأينا أسقف تفتح، واعطت اطمئنان بشكل كبير جدًا لبداية الحوار، وتعلمنا كيف ندير الحوار وثقافته .

وأضاف: "في الحوار الوطنى إحنا عارفين نطلع مخرجات مش حالة حوارية ممتدة لا نهائية، وكان ظاهر بشكل كبير من جميع التيارات إنها الساعة لإجراء حوار، وكل طرف لديه ما يقدمه وله حيثياته وهذه ما اعتبرها حالة حوار مصرية متقدمة جدا تنبأ بشكل سياسى شديد التقدم في المرحلة المقبلة".

وتابع: "ما رأيته اليوم في جلسة الأحزاب نقطة مهمة جدا إننا خرجنا بمخرجات 90% من الآراء متفقة جدا على قانون جديد للأحزاب السياسية، ومعظم الآراء كانت بتتكلم في إننا محتاجين قانون جديد وليس تعديل، وأن فلسفة دستور 2014 مختلفة تماما عن الحالة التي كانت موجودة في 2011".