الأحد 21 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الإسماعيلى يحقق فوزًا صعبًا على حرس الحدود فى الدورى

الإسماعيلي
الإسماعيلي

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، في تحقيق فوز صعب على حرس الحدود بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة 29 من بطولة الدوري.

واستكمل حرس الحدود المباراة بعشرة لاعبين بعد حصول مصطفى جمال على بطاقة حمراء في الدقيقة الرابعة نتيجة التدخل القوي على ياو أنور لاعب الإسماعيلي.

وسجل محمد الشامي هدف المباراة الوحيد لصالح الإسماعيلي في الدقيقة 54 من عمر المباراة بعد تمريرة رائعة من محمد حسن.

وبذلك، ارتفع رصيد الإسماعيلي، الذي حقق انتصاره السابع في البطولة هذا الموسم الرابع في لقاءاته السبعة الأخيرة، إلى 32 نقطة في المركز الحادي عشر، بفارق 5 نقاط أمام مراكز الفرق المهددة بالهبوط.

في المقابل، توقف رصيد حرس الحدود، الذي تلقى خسارته السابعة على التوالي، عند 16 نقطة من 27 مباراة، ليظل قابعا في مؤخرة الترتيب، بفارق 12 نقطة عن منطقة الأمان ويصبح على أعتاب الهبوط مجددا لدوري الدرجة الثانية.

الاسماعيلى حرس الحدود الدورى المصرى محمد الشامى

الأكثر قراءة

السفير الفلسطيني بالقاهرة لـ الدستور: اجتماع حكومة الاحتلال تحت الأقصى "نذير شؤم"

"أسئلة مجانية" في اليوم الثاني لمبادرة تميز لحزب حماة وطن بالمنيا (صور)

سعر أوقية الذهب وجرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 21 مايو 2023

سعر الدولار مقابل الجنيه في التعاملات المسائية اليوم الأحد 21 مايو 2023

النيابة تسترجع 1032 قضية محترقة من قضايا الجنح المستأنفة ببورسعيد

اقرأ فى "الدستور" غدًا.. الحكومة تسعى لغلق ملف مخالفات البناء نهائيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

محمود خليل

حين رأى نفسه «الأعظم»

بسنت حسن

رسالة مهرجان كان

وائل لطفي

تمكين الشباب.. الطريق نحو المستقبل

محمد العسيري

مهرجان الموسيقى.. عزف غير منفرد

إسراء شوقي

مستقبل إعلام «الذكاء الاصطناعى»

وائل لطفي

مستقبل العرب الاقتصادى

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس

الهباش لـ نتنياهو: سترحل كما رحل كل الغزاة والمحتلين من قبل