الإسماعيلى يحقق فوزًا صعبًا على حرس الحدود فى الدورى

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، في تحقيق فوز صعب على حرس الحدود بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة 29 من بطولة الدوري.

واستكمل حرس الحدود المباراة بعشرة لاعبين بعد حصول مصطفى جمال على بطاقة حمراء في الدقيقة الرابعة نتيجة التدخل القوي على ياو أنور لاعب الإسماعيلي.

وسجل محمد الشامي هدف المباراة الوحيد لصالح الإسماعيلي في الدقيقة 54 من عمر المباراة بعد تمريرة رائعة من محمد حسن.

وبذلك، ارتفع رصيد الإسماعيلي، الذي حقق انتصاره السابع في البطولة هذا الموسم الرابع في لقاءاته السبعة الأخيرة، إلى 32 نقطة في المركز الحادي عشر، بفارق 5 نقاط أمام مراكز الفرق المهددة بالهبوط.

في المقابل، توقف رصيد حرس الحدود، الذي تلقى خسارته السابعة على التوالي، عند 16 نقطة من 27 مباراة، ليظل قابعا في مؤخرة الترتيب، بفارق 12 نقطة عن منطقة الأمان ويصبح على أعتاب الهبوط مجددا لدوري الدرجة الثانية.