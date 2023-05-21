الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اقرأ فى "الدستور" غدًا.. الحكومة تسعى لغلق ملف مخالفات البناء نهائيا

الدستور غدا
الدستور غدا

تنشر جريدة "الدستور"، في عددها الصادر صباح غدٍ الإثنين 22 مايو، تفاصيل قرار مجلس الوزراء بتذليل الجوانب الإدارية والإجرائية لغلق ملف مخالفات البناء نهائيا، كما تنشر ملفا عن أكبر خطة حكومية لترشيد الإنفاق.

 


وفي الشأن المحلي أيضًا تنشر الصحيفة تقريرًا عن مطالب السياسيين بتعديل قانون الأحزاب، بالدعوة إلى دمج الكيانات المتقاربة فكريا، حيث أكد مشاركون بجلسات "المجالس الشعبية" حاجتهم إلى قانون محليات يعزز اللامركزية والتمثيل العادل.


وفي الشأن الخارجي، تنشر الصحيفة تفاصيل زيارة سلطان عمان إلى العاصمة المصرية القاهرةً، حيث أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي والسلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان الوقوف جانبا ضد الأزمات والتحديات.
 

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