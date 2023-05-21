عضو بالشيوخ: الزخم الموجود بالحوار الوطني يدل على الثقة المتبادلة بين التيارات السياسية

كشف النائب عصام هلال عفيفي عضو مجلس الشيوخ،عن أخر تفاصيل جلسات الحوار الوطني.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد، إن الحوار الوطنى بدأ عمله منذ أسبوعين، والبعض تخيل أن الملف السياسي سيكون الحائز على الاهتمام الأكبر من الحوار الوطنى، وتم مناقشة موضوعين من أهم الموضوعات التي تهم الشارع السياسي المصري.

وأضاف: "المسئولين عن الحوار الوطني جعلوا المسارات الثلاثة تسير بالتوازي مع بعضها البعض السياسي والاقتصادي والمجتمعي، وبالتالي المحاور الثلاثة بأهمية واحدة".

وتابع: "الزخم الموجود اليوم عنوانه الرئيسي الانتخابات، زخم يدل على مدى النضج الذي وصل إليه المجتمع السياسي المصري، ويدل على مدى الثقة المتبادلة بين كل أطياف المجتمع السياسي ومجلس الأمناء لأنه في البداية كانت هناك ملحوظات على تأخر الحوار والثقة المتبادلة تولدت بين أطياف المجتمع ومجلس الأمناء".

وأكمل: "الكل أجمع على ضرورة إجراء الانتخابات المحلية اليوم، وأصبحنا أمام مساحات مشتركة جديدة خلال تناولنا للرؤى، وسنصل إلى مخرج يكون في صالح المجتمع".