رفع آثار تصادم سيارتين عقب إصابة 6 أشخاص بالشيخ زايد

رفعت الإدارة العامة لمرور الجيزة آثار حادث تصادم بين سيارتين سوزوكي وملاكي أعلى الطريق فى الشيخ زايد وتيسير حركة المرور وسحب التكدسات المرورية.

أسفر حادث التصادم عن إصابة 6 أشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفي ورفع آثار الحادث بالكامل من أعلى الطريق، وتم التحفظ علي السائقين وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغًا من الخدمات المعينة بالطريق في الشيخ زايد بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارتين وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.