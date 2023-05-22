بتوجهات وزير الإسكان.. تكثيف أعمال تطوير منطقة الرابية بالشروق

أكد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، أهمية تنفيذ توجهات الدولة لتوفيق أوضاع حائزى الأراضى بالمناطق المضافة، واستكمالًا لخطة تقنين الأوضاع بمنطقة الرابية إحدى الملفات المهمة مناطق الامتداد بمدينة الشروق، وفقا لتوجيهات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وفي نفس السياق تابع المهندس كمال بهجات، برفقة المهندس على سعد رئيس جهاز مدينة الشروق، والمهندسة رشا معوض معاون نائب رئيس الهيئة للتنمية وتطوير المدن، ومسؤولى الجهاز والمهندسين الاستشارين والمنفذين، أعمال تطوير مداخل منطقة الرابية أحد المناطق المضافة للمدينة.

أعمال تطوير منطقة الرابية بالشروق

وشدد المهندس كمال بهجات على زيادة معدلات التنفيذ ودفع العمل بالموقع العمل لتخطيط قطع الأراضى تفصيليًا داخل المناطق المضافة والتى تضم كلًا من مناطق الرابية - السلام - طيبة.

أعمال تطوير منطقة الرابية بالشروق

ومن جانبه، أكد المهندس على تسخير الإمكانيات اللازمة لسرعة إنهاء الأعمال المكلف بها المكتب الاستشارى، وذلك نظرًا لأهمية هذا الملف المهم بالنسبة لجهاز المدينة، موضحًا أن المخطط التفصيلى حافظ على معظم المبانى المقامة داخل تلك المناطق، وحول صورتها من التخطيط العشوائى إلى تخطيطها بشكل نظامى مميز يضم مساحات قطع الأراضى واشتراطات البناء ومناطق خدمية ومنها: مدارس - مستشفيات - تجارى - ترفيهى .. إلخ، وكذلك أيضا مواقع المرافق المختلفة من كهرباء ومياه وصرف صحى وطرق حضارية تضمن عدالة الانتقال من مكان السكن وإلى المناطق الخدمية.

أعمال تطوير منطقة الرابية بالشروق

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم بدء التعامل مع الطلبات التى تم اعتماد موقفها من اللجنة الرئيسية، وذلك طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء.

أعمال تطوير منطقة الرابية بالشروق

وأكد المهندس علي سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، على المتابعة اليوميه للأعمال وتذليل العقبات وإنهاء التنسيقات اللازمة؛ بهدف خروج المشروع بالصورة اللائقة بمدينة الشروق، وفقا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.