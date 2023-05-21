هشام عبد العزيز: مجالس "الصلاة على النبي" من الهوية المصرية.. فيديو

قال الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن المقرأة المتصلة، فى مسجد الإمام الحسين، حدث عالمي، وعادت تشرق شمس دولة التلاوة مصر على عالم كله أجمع، لافتا إلى أنه يوجه كل الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، لرعايته القرآن الكريم وأهله، ووزير الأوقاف، راعى دولة التلاوة الذى أمر ووجه بأن تكون هذه الختمة النورانية.



وأضاف رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "أصبح يوم 20 مايو يوم عالمى للقراء والإقراء، بعد هذا الحدث العظيم الذى شارك فيه 40 قارئا من كبار قراء دولة التلاوة، مع انطلاقة مصر الجديدة ومع تجديد الخطاب، وزارة الأوقاف لديها أنشطة كثيرة جدا، فلديها مقارئ الواعظات والجمهور، وجار الاستعداد الآن لمسابقة القرآن الكريم، وكذلك الوزارة دعمت نقابة القراء بـ2 مليون جنيه".



واستكمل: "نشكر قناة الناس والقائمين عليها على تغطيتها لسفراء دولة التلاوة من القراء المبتعثين إلى دول العالم، ووصلنا شكر من كل دول العالم على ما قام به سفراء دولة التلاوة فى إقامة شعائر الصلوات فى شهر رمضان، فى كل دول العالم".



وأضاف: "فى السنوات الماضية كانت الجماعات الإرهابية تحاول تطمس الهوية المصرية، فى مجالس ذكر أسماء الله الحسنى والصلاة على النبى، وتكبيرات العيد، كل هذا عاد كمجالس فى كل مساجد مصر، والجمعة القادمة سيقام مجلس للصلاة على النبي بعد الصلاة، وهذا إثر من الهوية المصرية بكل سماحة الدين".



وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.



وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.