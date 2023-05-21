الأحد 21 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس حزب إرادة جيل: نطالب باستمرار لجنة الأحزاب وتوسيع اختصاصاتها

النائب تيسير مطر
النائب تيسير مطر

كشف النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، عن آخر تفاصيل جلسات الحوار الوطني.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد، إن الجو العام لجلسات الحوار الوطني نفسها تقول إن هناك ديموقراطية عليه وحرية رأي، ولابد أن نوجه الشكر لرئيس الجمهورية الذي أطلق الحوار.

وأضاف: "عاوز أقول عن الأمن والأمان النعمة الموجودة، والتي نعيش بها هي التي جعلتنا نتحدث في أمن وأمان، واليوم الأحزاب السياسية بأيدولوجياتها المختلفة اتكلمت في كل القضايا، ويمكن لخصنا بعض القضايا أو استقرينا في بعض الموضوعات منها على سبيل المثال الدعم المالي، وأنا عاوز أقول إن في فرق بين الدعم المالي وبين التمويل، والدعم المالي هو دعم من الدولة واضح للأحزاب يكون معلنًا ومعروفاً وتكون له ضوابط تصرف للحزب".

وتابع: "النهاردة الأحزاب بتصرف وعاوزة تفتح مقرات وتعمل نشاط أما التمويل لابد أن تضعه الدولة تحت عنيها ولابد أن تحاسب الأحزاب عليها، وثانيا لجنة شئون الأحزاب ونحن كتحالف نطالب باستمرار لجنة شئون الأحزاب كما هي لأن اللجنة مشكلة من مجموعة من القضاة، والقضاة رمز الأمان للكل، ونطالب أن يوسع القانون اختصاصات لجنة شئون الأحزاب، لكن مفوضية أمر يحتاج إلى إعادة، ولا بد أن تكون مكونة من قضاة، فلجنة شئون الأحزاب موجودة ولا توجد مشكلة في الكيان المسمى بالمفوضية".

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