رغم التحديات.. "إنفنتي تاور" يسجل أعلى معدلات تطور الإنشاءات لبرج متعدد الاستخدامات

ينفذه القطاع الخاص وينتهي من 55% من الأعمال الإنشائية في العاصمة الإدارية ليصل ارتفاعه إلى 100 متر من إجمالي 210 أمتار

أعلنت شركة انفنتي تاورز للتطوير العقاري-الشركة المتخصصة في تطوير المباني شاهقة الارتفاع، استكمال الأعمال الإنشائية لبرج انفنتي تاور بنسبة تجاوزت 55% بعد الانتهاء من تنفيذ مواقف السيارات التي تتكون من 5 طوابق تحت الأرض لأول مرة في مصر، بالإضافة إلى الطوابق التجارية بالكامل والمرحلة الأولى من الطوابق الإدارية المتكررة، من الطابق الإداري الـ11 حتى الطابق الـ24، بارتفاع 100 متر من إجمالي 210 متر تمثل ارتفاع البرج. وبهذا يسجل انفنتي تاور، الواقع في منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، أعلى ارتفاع نفذته شركة تطوير عقاري خاصة لبرج متعدد الاستخدامات، لتسبق الجدول الزمني الموضوع لتنفيذ المشروع، بمعدلات تواكب تقدم تنفيذ منطقة الأعمال المركزية تمهيدًا لبدء التشغيل العام المقبل.

يأتي ذلك استمرارًا لنجاح الشركة في تحقيق معدلات تنفيذ قياسية، استنادًا إلى الخبرة الطويلة التي يمتلكها مؤسسو شركة انفنتي تاورز للتطوير العقاري في تصميم وتشييد العديد من الأبراج العالمية شاهقة الارتفاع في الأسواق الإقليمية والدولية، وهو ما انعكس على اختيار موقع مميز لمشروع انفنتي تاور في العاصمة الإدارية على محور محمد بن زايد الشمالي مباشرةً، وعلى بُعد 300 متر من البرج الأيقوني، وكذلك على التصميم الفريد والخدمات المتوفرة بالبرج، واستخدام أحدث تقنيات وتكنولوجيا التشييد ليصبح "انفنتي تاور" نموذجًا لأحدث الأبراج في العالم.

وبدأت شركة انفنتي تاورز للتطوير العقاري، منذ مطلع شهر مايو الجاري، أعمال تنفيذ المرحلة الثانية من برج انفنتي تاور من الطابق الإداري الـ25 إلى الطابق الـ40، وتضم مكاتب إدارية ذات مواصفات عالمية، حيث تتميز بتصميم مرن يوفر مساحات مكاتب خالية من الأعمدة حتى 1,560 مترًا مربعًا من المساحات المفتوحة لتناسب مختلف الأنشطة الإدارية، إضافة إلى أسقف بارتفاع 4.5 متر لكل طابق متكرر.

قال الدكتور مهندس أسعد سلامة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة انفنتي تاورز للتطوير العقاري، إن نجاح الشركة في الوصول لأعلى معدلات التنفيذ لبرج متعدد الاستخدامات بالعاصمة الإدارية الجديدة، جاء نتيجة استخدام أحدث تكنولوجيا في التشييد، يتم تنفيذها لأول مرة في مصر، والتي تسمح بتسريع وتيرة إنجاز البرج لتسليمه في المواعيد المتفق عليها مع العملاء، مع ضمان أعلى معدلات الأمان وفقًا للمعايير العالمية، إضافة إلى تطبيق معايير الاستدامة البيئية لخفض الانبعاثات الكربونية وترشيد استهلاك الطاقة، للحفاظ على البيئة وتحقيق عائد اقتصادي للعملاء.

أشار د. "سلامة"، إلى أن تخصيص المرحلة الثانية ببرج انفنتي تاور والتي تضم 14 طابقا كمساحات إدارية، يأتي لتلبية الطلب المرتفع على هذا النشاط في ظل استمرار معدلات نمو الاقتصاد المصري، وتماشيًا مع رؤية الدولة لمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة بحيث تصبح مركز جذب لكبرى الشركات العالمية، ولذا تم مراعاة أن يتوافق تصميم هذه الطوابق مع معايير الشركات الدولية في إنشاء مقرات إدارية سواء من حيث التصميم أو المعايير البيئية.

برج انفنتي تاور هو أول مشروع لشركة انفنتي تاورز للتطوير العقاري في مصر، ويمثل بداية قوية للشركة بعد تقديمها لتصميم هو الأول من نوعه، إضافة إلى وجوده في موقع مميز بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة بارتفاع 210 متر مما يضعه ضمن قائمة أطول الأبراج متعددة الاستخدامات في مصر، ويضم البرج 5 مستويات من الجراجات تحت الأرض-وهي أكبر ساحة تحت الأرض لانتظار السيارات في مصر- تتسع ل800 سيارة لاستيعاب رواد وزائري البرج، إضافة إلى 16 مصعدًا لتيسير التنقل بين طوابق البرج بأسرع وقت ممكن وبأعلى معدلات الأمان ضد الحرائق.

كما يضم برج انفنتي تاور مساحة تجارية تصل إلى 11,000 متر مربع مخصصة لجذب كبرى العلامات التجارية من المطاعم والمحال الفخمة، و28 طابقا للمكاتب الإدارية بمساحات متنوعة تتراوح بين 118 مترًا مربعًا إلى 1,560 مترًا مربعًا من مساحات المكاتب الخالية من الأعمدة لتناسب جميع الشركات، ويتبنى " انفنتي تاور" أحدث التقنيات العالمية بما في ذلك المواد المستخدمة والمصممة خصيصًا للمشروع، واستخدام منهجيات جديدة في التشييد لترشيد كفاءة الطاقة بالبرج، وسرعة أعمال التنفيذ.

ونظرًا للمزايا الفريدة لبرج انفنتي تاور، تم بيع المرحلة الأولى بالكامل في وقت قياسي، وتم طرح المرحلة الثانية للبيع خلال فبراير الماضي، ويتوقع أن يتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية في ديسمبر، على أن تبدأ أعمال التشطيبات الداخلية وتسليم المرحلة الأولى خلال 2024.

