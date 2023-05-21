الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد الاحتفال بعيد الصعود 2023 وعدد أيامه

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تتزايد معدلات البحث عن الاحتفالات المقامة لعيد الصعود والذى تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في الـ25 من مايو الجاري من خلال الدخول على مؤشر البحث "جوجل".

“الدستور” تستعرض جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر من خلال السطور التالية:

معلومات عن عيد الصعود 2023

عيد الصعود تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في الـ25 من شهر مايو كل عام وهو يأتى بعد 40 يوما من احتفالات أعياد القيامة وهو ذكرى صعود السيد المسيح إلى السماء ويعتبر نهاية فترة الخماسين المقدسة.

عدد أيام عيد الصعود:

تختلف عدد أيام عيد الصعود سنويا وفقا لحسابات فلكية يتراوح ما بين 14 يوما وحتى 43 يومًا ويبدأ بعده مباشرة صوم الرسل.

هو واحد من بين 12 عيد للكنيسة القبطية الأرثوذكسية 

ويعتبر عيد الصعود من الأعياد السيدية الكبرى وواحدًا من بين 12 عيدًا تحتفل بهم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وذكر الإنجيل عيد الصعود، أكثر من مرة في العهد الجديد، حيث ذكر في إنجيل يوحنا وإنجيل لوقا.

أسباب تخليد عيد الصعود 

من الأسباب لتخليد عيد الصعود، هو ذكرى المرة الأخيرة التي ظهر فيها المسيح ليتحدث لتلاميذه، حيث حاورهم أكثر من مرة على مدار 40 يوما بينها ظهوره لتلاميذه عند بحيرة طبرية، أما المرة الأخيرة فكانت على جبل الزيتون ثم ارتفع إلى السماء واختفى وراء السحب أمام أعين التلاميذ.

ويتم الاحتفال بعيد الصعود من قبل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من خلال إقامة القداس الإلهي في جميع الكنائس.

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الكنيسة تودع الخماسين المقدسة بعد 15 يومًا

الأعياد القبطية المتبقية فى عام 2023

أعياد شهر يونيو

الأحد 1 يونيو 2023

عيد دخول السيد المسيح أرض مصر 

الأحد 4 يونيو 2023

عيد حلول الروح القدس «عيد العنصرة»

 

الاثنين 5 يونيو 2023:

بدء صوم الرسل

 

شهر يوليو

الاربعاء 12 يوليو 2023:

عيد استشهاد القديسين بطرس وبولس

 

شهر أغسطس

الاثنين 7 أغسطس 2023:

بدء صوم السيدة العذراء مريم

 

السبت 19 أغسطس 2023:

عيد التجلى المجيد

 

الثلاثاء 22 أغسطس 2023:

عيد إظهار صعود جسد السيدة العذراء

 

شهر سبتمبر

الثلاثاء 12 سبتمبر 2023:

عيد النيروز

 

الخميس 28 سبتمبر 2023:

تذكار ظهور الصليب المقدس

 

شهر نوفمبر

الأحد 26 نوفمبر 2023

بدء صوم الميلاد المجيد

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