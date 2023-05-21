الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني: تمت مناقشة النظام الأمثل للانتخابات

الدكتور سمير عبد
الدكتور سمير عبد الوهاب

كشف الدكتور سمير عبد الوهاب، مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني، عن آخر تفاصيل جلسات الحوار الوطني.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة "، مساء اليوم الأحد، إن اليوم تم مناقشة المواضيع الخاصة بالمجالس المحلية كأحد العناصر المكونة للإدارة المحلية، مشيراً إلى أن الحاضرين كانوا ممثلين لجميع الأحزاب السياسية وكان هناك جزء كبير منهم من أعضاء مجلس النواب خاصة من لجنة الإدارة المحلية.

وأضاف أن جميع الاقتراحات التي تمت في جلسة اليوم بالحوار الوطني تصب في مصلحة لجنة الإدارة المحلية، موضحاً أن جميع المناقشات كانت ثرية.

وأشار الدكتور سمير عبد الوهاب، إلى أن التركيز الأساسي لجلسة اليوم كان على المجالس المحلية، وما هو النظام الانتخابي الأمثل لتطبيق المادة 180 من الدستور.

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