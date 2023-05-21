الأحد 21 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

غدًا.. مها نصار ضيفة برنامج "مساء Dmc" مع إيمان الحصري

مها نصار
مها نصار

تحل الفنانة مها نصار ضيفة على برنامج مساء DMC الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصري فى حلقة الغد الإثنين الساعة 9 مساءً، وذلك بعد تألقها فى دراما رمضان الماضى 2023، حيث تتحدث مها خلال الحلقة عن أدوارها التى قدمتها فى رمضان وكواليس الأعمال وردود الأفعال والعديد من الأمور الأخرى.

وحصدت مها نصار إشادات كبيرة حول أدوارها التي قدمتها فى شهر رمضان الماضي، إذا شاركت في مسلسلات "تحت الوصاية" من 15 حلقة مع النجمة منى زكي بدور شقيقة منى زكي، والعمل تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وشارك في بطولته دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، مها نصار، ثراء جبيل، رشدي الشامي، خالد كمال، محمد عبد العظيم وعدد آخر من الفنانين.

كما تألقت مها نصار في مسلسل "ضرب نار" والذى جسدت فيه شخصية صديقة ياسمين عبد العزيز الأنتيم وشارك فى بطولة العمل أحمد العوضى ماجد المصري، مها نصار، سهير المرشدي، دنيا المصري، هدى الأتربي، أحمد غزى، أحمد بدير، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدي، إسراء رخا وآخرين، وتأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري وإنتاج شركة سينرجي.

وظهرت مها نصار بشكل مختلف في مسلسل سوق الكانتو الذى حمل طابع خاص لاسيما بسبب الحقبة الزمنية والديكورات والملابس، والعمل بطولة أمير كرارة، مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوي، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامي، شريف ادريس وتأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

الفنانة مها نصار مها نصار برنامج مساء dmc DMC مساء dmc الاعلامية ايمان الحصري ايمان الحصري

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