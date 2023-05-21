"كعبه عالي".. الوداد يفشل مخطط صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

لم يتوقع الكثيرون أن يتمكن نادي الوداد الرياضي المغربي من إقصاء نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي من دور قبل النهائي في بطولة دوري أبطال إفريقيا في النسخة الحالية.

صن داونز كان يعد النادي الأقوى في إفريقيا، ومرشحا فوق العادة للتتويج باللقب الثاني في تاريخه بعد نسخة 2016 لكن خالف الوداد أغلبية التوقعات، وأثبت علو كعبه على صن داونز تحديدا في الأدوار الإقصائية إذ هذه هي المرة الثالثة التي يستطيع فيها أن يطيح به من دور اقصائي، وكانت من دور الأربعة، وبسيناريو غريب جدا لم يتوقعه أحد على الاطلاق حيث تعادل معه سلبيا في مباراة الذهاب على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس، وتعادل معه إيجابيا بهدفين لمثلهما في مباراة الإياب على ملعب لوفتوس فيرسفيلد بعد أن تأخر في النتيجة مرتين.

الوداد يقصي صن داونز مرتين

المرتان السابقتان التي تم فيهما إقصاء صن داونز على يد الوداد، المرة الأولى كانت في نسخة 2017 من دور الثمانية، والمرة الثانية كانت في نسخة 2019 من دور نصف النهائي.

صن داونز يفشل في تجاوز دور قبل النهائي

يشارك صن داونز للمرة الـ15 في دوري أبطال إفريقيا، وهذه هي المرة الثانية فقط التي يفشل فيها في تخطي دور قبل النهائي من أصل 4 مرات تمكن فيها من الوصول إلى هذا الدور، وكانت المرة الأولى في نسخة 2019 التي كانت أمام الوداد.

إذن الوداد تسبب في حرمان صن داونز من بلوغ النهائي مرتين، ومن ثم يمثل الوداد عقبة كبيرة أمام صن داونز تتحطم عندها طموحاته، وأحلامه.

الوداد يتجاوز دور قبل النهائي 6 مرات

على الجانب الآخر هذه هي المرة التاسعة التي يستطيع فيها الوداد أن يتأهل إلى دور الأربعة من اجمالي 14 مشاركة، ونجح في تجاوزه 6 مرات، المرة الأولى كانت في نسخة 1992 على حساب نادي آسيك ميموزا الإيفواري إذ انهزم بنتيجة 1 – 3 في مباراة الذهاب لكنه فاز بنتيجة هدفين نظيفين في مباراة الإياب.

والمرة الثانية كانت في نسخة 2011 أمام نادي إنييمبا النيجيري حيث تغلب عليه بنتيجة هدف دون رد في لقاء الذهاب، ونجح في الخروج متعادلا دون أهداف من لقاء العودة.

والمرة الثالثة كانت في نسخة 2017 على حساب نادي اتحاد الجزائر إذ تعادل معه سلبيا في مباراة الذهاب، وفاز عليه بنتيجة 3 – 1 في مباراة الإياب.

والمرة الرابعة كانت في نسخة 2019 أمام صن داونز حيث تغلب عليه بنتيجة 2 – 1 في لقاء الذهاب، وتمكن من فرض عليه نتيجة التعادل دون أهداف في لقاء العودة.

والمرة الخامسة كانت في نسخة 2022 على حساب نادي بيترو أتلتيكو الأنجولي إذ فاز عليه بنتيجة 3 – 1 في مباراة الذهاب، وتعادل معه إيجابيا بهدفين لكل منهما في مباراة الإياب.

بات الوداد ينافس على لقبه الرابع بعد ألقاب ثلاثة حققها في نسخ 1992، و2017، و2022.