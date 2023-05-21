الحوار الوطنى.. ناجى الشهابى: الدولة ممكن أن تدعم الأحزاب فى المساهمة بأماكن للمقرات

تحدث ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، عن عملية تمويل الأحزاب المصرية، مشيرًا إلى أنه كان يرفض الدعم المالي ومع أن الدولة تدعم الأحزاب بإيجاد مقرات لها في العاصمة والمحافظات.

وأضاف "الشهابي"، خلال حواره مع برنامج "الحوار الوطني" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "الدعم المالي من الممكن أن يفتح علينا أبوابا أخرى، مثل أبواب الفساد والمحاسبات والنيل من قيادات الأحزاب".

وتابع: "الأحزاب تستخدم المال في إيجارات المقرات، فما المانع أن توفر الدولة مقرات الأحزاب وتدفع الأحزاب مرتبات العمال والأنشطة".

واستكمل: "في عام 1984 كنت أمين صندوق حزب العمل، وكان الدولة تدعم الحزب بـ100 ألف جنيه في السنة، و2000 فرصة حج بعد ذلك الدولة قللت التمويل إلى 50 ألف".